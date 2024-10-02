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Нетаньяху из подземного укрытия сообщил о том, что израильская система ПРО продемонстрировала свою эффективность

Нетаньяху из подземного укрытия сообщил о том, что израильская система ПРО продемонстрировала свою эффективность

Премьер Израиля прокомментировал иранскую ракетную атаку. Находясь в подземном укрытии, Биньямин Нетаньяху заявил о том, что «Израиль становится сильнее, а ось зла во главе с Ираном – слабее».

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