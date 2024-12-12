Житель Ленобласти грозился сжечь 63 магазина «Ленты». Как стало известно Мойке78, 11 декабря в 20.18 на телефон 02 поступил звонок.
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Житель Ленобласти грозился сжечь 63 магазина «Ленты». Как стало известно Мойке78, 11 декабря в 20.18 на телефон 02 поступил звонок.