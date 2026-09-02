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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скоулз об Энцо в «Сити»: «Челси» не должен был продавать его, если хочет выиграть АПЛ, это испортит их сезон. «Горожане» – прямой конкурент, они уже опозорили их в истории с Мареской»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал решение «Челси» продать Энцо Фернандеса в «Манчестер Сити».

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