7 октября 2024 года в Уфе заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов выступил в ходе пленарного заседания «Становление многополярного мироустройства: социально-консервативный взгляд» в рамках Международной конференции «Россия в формирующ.