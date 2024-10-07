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7 октября 2024 года в Уфе заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики...

7 октября 2024 года в Уфе заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики...

7 октября 2024 года в Уфе заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов выступил в ходе пленарного заседания «Становление многополярного мироустройства: социально-консервативный взгляд» в рамках Международной конференции «Россия в формирующ.

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