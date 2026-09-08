Смоленский завод принимает участие в двух международных выставках

В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» с 8 по 9 сентября в московском центре «Крокус Экспо» состоятся международные выставки «ЭКВАТЭК» и «ВэйстТэк», на которых будут продемонстрированы достижения российской экологической и коммунальной промышленности.