Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смоленский завод принимает участие в двух международных выставках

Смоленский завод принимает участие в двух международных выставках

В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» с 8 по 9 сентября в московском центре «Крокус Экспо» состоятся международные выставки «ЭКВАТЭК» и «ВэйстТэк», на которых будут продемонстрированы достижения российской экологической и коммунальной промышленности.

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