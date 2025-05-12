«Атака мертвецов» и другие шокирующие факты нашествия Батыя на Русь

Монголо-татарское нашествие – одно из самых трагических событий отечественной истории. Уничтоженные и разграбленные города, тысячи погибших – всего этого можно было избежать, если бы русские князья объединились перед лицом общей угрозы.
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