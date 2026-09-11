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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Число хрущевок в СЗАО, расселяемых по реновации, перевалило за 90

Число хрущевок в СЗАО, расселяемых по реновации, перевалило за 90

Подведены промежуточные итоги программы реновации в нашем округе.  Город передал для участников программы около 30 новостроек.

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