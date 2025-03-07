Губернатор ХМАО организовал фуршет для подчиненных к 8 марта. Инсайд

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук организовал фуршет для подчиненных к 8 марта. Он собрал заместительниц, начальниц департаментов и глав федеральных органов утром накануне праздника и вручил букеты, сообщил URA.
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