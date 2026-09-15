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Царьград

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Биотопливо съест наш хлеб? Глава "Садоводов России" рассказал, чего ждать

Биотопливо съест наш хлеб? Глава "Садоводов России" рассказал, чего ждать

В нефтегазовой державе, которая традиционно является лидером по добыче "чёрного золота", заговорили о производстве ГСМ из растительного сырья.

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