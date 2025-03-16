Рубио и Лавров обсудили дальнейшие шаги по восстановлению связей России и США

Геннадий Бережнов

Они обсудили дальнейшие шаги по восстановлению связей Москвы и Вашингтона на время до 2-х лет, далее республиканцы могут потерять конгресс и дальнейшее движение Трампа почти встанет. Его команда не готова играть в оркестре без длительной подготовки - нужно сыграться!