Рубио и Лавров обсудили дальнейшие шаги по восстановлению связей России и США

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио и глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе состоявшейся телефонной беседы обсудили дальнейшие шаги по восстановлению связей Москвы и Вашингтона.
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