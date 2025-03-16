Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Рубио и Лавров обсудили дальнейшие шаги по восстановлению связей России и США

Рубио и Лавров обсудили дальнейшие шаги по восстановлению связей России и США

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио и глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе состоявшейся телефонной беседы обсудили дальнейшие шаги по восстановлению связей Москвы и Вашингтона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Они обсудили дальнейшие шаги по восстановлению связей Москвы и Вашингтона на время до 2-х лет, далее республиканцы могут потерять конгресс и дальнейшее движение Трампа почти встанет. Его команда не готова играть в оркестре без длительной подготовки - нужно сыграться!
Ответить
18 час.
наверх