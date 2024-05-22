Может, борясь с этим злом, имеет смысл советский УК вспомнить?

16 мая вокруг столичного УВД Нагатино-Садовники сложилась напряженная конфликтная ситуация. Родственники 19-летней чеченки Рии Заурбековой потребовали передать девочку, покинувшую дом "из-за физического и психологического насилия", в руки полиции они.
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