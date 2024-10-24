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Тайная доктрина

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Проблему красных линий Москва может преодолеть только действуя радикально

Проблему красных линий Москва может преодолеть только действуя радикально

Проблему красных линий Москва может преодолеть только действуя радикально Очередная русофобская статья директора по национальной безопасности Института прогрессивной политики, ястреба Питера Джуула, — это критика нерешительности Байдена и его команды в отношении России.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Прорыв обороны ВСУ, продвижение под Купянском. Ситуация в зоне СВО к 24 октября Российская армия закрепилась в центре Селидово Российская армия продолжает проведение специальной военной операции на Украине. По состоянию на 24 октября ситуация на различных направлениях зоны боевых действий сложилась следующим образом: ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Черкассах, порту Южный в Одесской области и Очакову в Николаевской области. Купянское направление Российская армия закрепляется в Кругляковке. Также есть небольшие продвижения восточнее Новосадового. Херсонское направление Украинская армия активно минирует пойму реки Днепр, чтобы затруднить передвижение ВС РФ. Курское направление Здесь бои все больше приобретают либо встречный, либо позиционный характер. Российские бойцы продвинулись в районе балки Калинов Лог, а также урочищ Должик и Россошное в Кореневском районе. ВСУ подтягивают резервы, что дает им возможность максимально долго удерживать занятые позиции. Также, не прекращаются попытки ВСУ пробиться на территорию области в приграничном Глушковском районе. Донецкое направление Российская армия взяла под контроль большую часть Измайловки. Также ВС РФ удалось войти в Новоселидовку, к югу от Цукурино. Красноармейское направление Подразделениям ВС РФ удалось проломить оборону противника и закрепиться в центре Селидово. Ситуация в городе для ВСУ стремительно ухудшается. Поступают сообщения о постепенном выводе украинского гарнизона по оставшимся путям отхода.
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1 д.
ВТ
Василий Топчий
Заявления американских &quot;ястребов&quot; не безосновательны. Всё дело в продажной россианской &quot;элите&quot; (Набиулина, Силуанов, Герасимов и другие), которые по их мнению не допустят удара по объектам НАТО.
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21 час.
Юрий Ильинов
В психологии и дзюдо есть понятие &quot;держать удар&quot;. Ответ должен быть предельно выверен на поле боя и экономике. Победы!
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21 час.

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