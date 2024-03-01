Поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 отложили на год

Понадобилось дополнительное время, чтобы обеспечить надежность двигателя Начало поставок импортозамещенных самолетов SJ-100 с двигателями ПД-8 сдвинуто на 2026 год, пишут "Известия" со ссылкой на "Ростех" и Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).