Кирилл Богомолов: «Пари Нижний Новгород» не смог обеспечить достаточный бюджет на проведение сезона в Единой лиге, что влечет за собой отсутствие нового спонсорского соглашения»

В PARI объяснили завершение соглашения с баскетбольным клубом «Пари Нижний Новгород». «30 июня 2026 года у нас закончился контракт и несмотря на наше новое предложение клуб не смог обеспечить себе достаточный бюджет на проведение сезона в Единой лиге ВТБ, что влечет за собой отсутствие нового спонсорского соглашения», – заявил директор по маркетингу PARI Кирилл Богомолов.