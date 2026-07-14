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Кирилл Богомолов: «Пари Нижний Новгород» не смог обеспечить достаточный бюджет на проведение сезона в Единой лиге, что влечет за собой отсутствие нового спонсорского соглашения»

В PARI объяснили завершение соглашения с баскетбольным клубом «Пари Нижний Новгород». «30 июня 2026 года у нас закончился контракт и несмотря на наше новое предложение клуб не смог обеспечить себе достаточный бюджет на проведение сезона в Единой лиге ВТБ, что влечет за собой отсутствие нового спонсорского соглашения», – заявил директор по маркетингу PARI Кирилл Богомолов.

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