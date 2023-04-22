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Член ОП Виноградов: некоторые категории россиян имеют право на повышенную пенсию

Член ОП Виноградов: некоторые категории россиян имеют право на повышенную пенсию

Россияне, являющиеся представителями некоторых профессий, имеют право на повышенную пенсию. Кто входит в их число, рассказал член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

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