Член ОП Виноградов: некоторые категории россиян имеют право на повышенную пенсию

Россияне, являющиеся представителями некоторых профессий, имеют право на повышенную пенсию. Кто входит в их число, рассказал член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
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