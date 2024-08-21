В Брянской области пресечена попытка украинской ДРГ пройти на территорию РФ

Попытка украинской диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию России в Климовском районе Брянской области пресечена, сообщил губернатор региона Александр Богомаз 21 августа в Telegram-канале.
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