Сладков заявил о "боевой интриге" СВО и "планах" на Сумщину: "А вдруг мы пойдём на Чернигов?"

Динамика боевых действий меняется на всей протяжённости фронта практически ежедневно: где-то мы набираем темп, где-то снижаем - намеренно или в силу внешних обстоятельств, например погодные условия или массовый заброс очередных резервов ВСУ, снятых с других участков.