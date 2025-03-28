БлокнотРУ В Курской области была снята душераздирающая сцена – собака, не покидающая тела своих погибших хозяев.
Курский Хатико: изможденный пес сутками охранял хозяев даже после их смерти
Комментарии
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cЦ
cvyurij Цветков
Пребывание всех этих фашистов на земле не обязательно. Расставание их с жизнью должно быть прилюдным - верёвка и мыло!
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4 час.
Вадим Кузнецов
Какие, к черту, "сырые камеры"? Истребление мирного населения - это то, за что в Нюрнберге вешали.
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4 час.
Валера Морозов
Когда оккупация восемь месяцев, а не две недели,,, Времени для зверств достаточно.
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1 час.
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