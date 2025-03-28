Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Курский Хатико: изможденный пес сутками охранял хозяев даже после их смерти

Курский Хатико: изможденный пес сутками охранял хозяев даже после их смерти

БлокнотРУ В Курской области была снята душераздирающая сцена – собака, не покидающая тела своих погибших хозяев.

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Комментарии
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cvyurij Цветков
Пребывание всех этих фашистов на земле не обязательно.  Расставание их с жизнью должно быть прилюдным - верёвка и мыло!
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4 час.
Вадим Кузнецов
Какие, к черту, &quot;сырые камеры&quot;? Истребление мирного населения - это то, за что в Нюрнберге вешали.
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4 час.
Валера Морозов
Когда оккупация восемь месяцев, а не две недели,,, Времени для зверств достаточно.
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1 час.
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