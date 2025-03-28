Курский Хатико: изможденный пес сутками охранял хозяев даже после их смерти

cЦ cvyurij Цветков Пребывание всех этих фашистов на земле не обязательно. Расставание их с жизнью должно быть прилюдным - верёвка и мыло!

Вадим Кузнецов Какие, к черту, "сырые камеры"? Истребление мирного населения - это то, за что в Нюрнберге вешали.