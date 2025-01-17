«Влюбленная Настя тянется к нему с поцелуем, а он даже не смотрит»: Тарасов снова опозорил Костенко

Анастасия Костенко всеми силами пытается показать свою семью идеальной. Однако ее супруг, футболист Дмитрий Тарасов, часто все портит.
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