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Царьград

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Джон Бон Джови прервал концерт в Нью-Йорке из-за сильной боли

Джон Бон Джови прервал концерт в Нью-Йорке из-за сильной боли

Джон Бон Джови прервал концерт в «Мэдисон-сквер-гарден» из-за боли, вызванной синуситом. Музыкант пообещал перенести шоу и просит сохранить билеты.

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