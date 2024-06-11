В Хабаровском крае оглашен приговор курьеру телефонных мошенников, участвовавший в обмане трех пенсионеров

В ходе предварительного следствия установлено, что с декабря 2023 года по январь 2024 года на стационарный телефон пенсионеров звонили незнакомцы, которые представлялись «внучкой» либо «дочкой».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России успешно поразил подразделения ВСУ в зоне проведения СВО
- Операторы FPV-дронов уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ в Харьковской области
- Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении
Свежие комментарии