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Минобороны заявило о выведении ВКС из строя терминала с вооружением на аэродроме у Одессы

Минобороны заявило о выведении ВКС из строя терминала с вооружением на аэродроме у Одессы

Армия России ударами высокоточных ракет уничтожила логистический пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), где в большом количестве находилось иностранное оружие, сообщил 23 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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