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Хищение 13 млрд у Минобороны, кто обвиняется и что известно о деле

Хищение 13 млрд у Минобороны, кто обвиняется и что известно о деле

По делу о хищении 13 миллиардов рублей у Минобороны России обвиняются бывший первый заместитель министра строительства ДНР Юлия Мерваезова, предприниматели и руководители организаций, связанных с выполнением оборонных строительных контрактов.

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