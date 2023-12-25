"Тюркский парадокс", как инструмент Турецких амбиций.

Наш пострел везде поспел. Когда лавры прошлой империи не дают покоя. Организация Тюркских Государств — международная организация, объединяющая современные государства с целью всестороннего сотрудничества между тюркскими народами.
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