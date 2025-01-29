Великобритания и США подтолкнули Украину к продолжению конфликта с Россией в 2022 году.Западные союзники Украины принудили Киев продолжать конфликт с Россией в 2022 году, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.