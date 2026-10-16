‼️«За 3-4 месяца можно было шесть кругов сделать вокруг Феодосии»: Аксёнов недоволен работой замглавы города Один из заместителей главы администрации Феодосии получил строгий выговор за плохую работу и низкую эффективность при выполнении своих обязанностей, в ходе совещания сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.