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Царьград

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ВСМ-1: Время из Москвы в Санкт-Петербург сократится до 2 часов 15 минут

ВСМ-1: Время из Москвы в Санкт-Петербург сократится до 2 часов 15 минут

С открытием ВСМ-1 время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал о строительстве и новых остановках, планах использования современных поездов и улучшении комфорта пассажиров.

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