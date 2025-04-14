На ПМЭФ-2025 приедет глава Франко-российской ТПП

Планируется проведение круглого стола совместно с американской торговой палатой Франко-российская торгово-промышленная палата примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, рассказал «Известиям» гендиректор организации Павел Шинский.
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