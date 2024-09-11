Борисов: Роскосмос предлагал NASA помощь с кораблем Starliner

Роскосмос предложил NASA свою поддержку в связи с проблемами, возникшими с пилотируемым кораблем Starliner, аналогично тому, как американские коллеги оказали помощь в ситуации с российским кораблем "Союз МС-22".
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