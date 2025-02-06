В Минюсте США расформируют группу, искавшую активы российского бизнеса

Новая генеральный прокурор Соединённых Штатов Пэм Бонди приняла решение распустить работавшую в составе Министерства юстиции группу под названием KleptoCapture, которая отвечала за поиск и преследование активов российского бизнеса.
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