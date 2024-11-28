Журналистка Херридж: канал CBS в 2023 году отказался от прямого эфира с Маском

Руководство американского телеканала CBS осенью прошлого года отказалось от интервью с предпринимателем Илоном Маском, так как не хотело, чтобы оно демонстрировалось в прямом эфире без предварительной редактуры.
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