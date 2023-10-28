Сколько бюджетных мест появится в вузах Поморья в 2024 году

Количество бюджетных мест увеличится по сравнению с текущим годом.Для того, чтобы высшее образование стало доступнее для большего количества человек, согласно приказу Президента страны Владимира Путина, в 2024 году количество бюджетных мест в вузах возрастет до 592 000.
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