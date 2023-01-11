Аргументы недели

98 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влас Семенюк
    Какие же вы все идиоты, барэли ниунистье фондерляйны, вас ВВ ПУТИН уже списал в утиль, а вы всё дергаетесь в конвульсияхDagens Nyheter: п...
  • Игорь Василевский
    Таки соседи же... Такие же хитровыделааные...Спикер Эрдогана К...
  • саша дмитренко
    предатель  родины  это  кто?  все  кто уехал??  идиотизм!!!  псевдопатриотики  пищат,,напоминает  ублюдка  джугашвили...Депутат Госдумы В...

С начала этого года на Солнце произошли две мощнейшие вспышки

С начала этого года на Солнце произошли две мощнейшие вспышки

Вторую в этом году мощную солнечную вспышку зафиксировали 10 января. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН отмечает, что сила вспышку составила отметку Х2.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх