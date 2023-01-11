С начала этого года на Солнце произошли две мощнейшие вспышки

Вторую в этом году мощную солнечную вспышку зафиксировали 10 января. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН отмечает, что сила вспышку составила отметку Х2.
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