iXBT.com

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...
  • Виктор Луговой
    Ух ты, "Рубин" ещё живой? И, что немаловажно, новиночки гонит на старую добрую сорок вторую гайку? Надо будет ценник ...Ростех представил...

Фото подтверждает: Huawei Mate 50 получит экран с маленьким отверстием, а Huawei Mate 50 Pro — чёлку

Фото подтверждает: Huawei Mate 50 получит экран с маленьким отверстием, а Huawei Mate 50 Pro — чёлку

В Сети появились первые фотографии, которые демонстрируют защитные плёнки экранов грядущих флагманских смартфонов Huawei Mate 50 и Huawei Mate 50 Pro.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх