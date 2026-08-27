Вот так выглядит ответочка за 12 голосовых

Клиентка прислала 12 голосовых сообщений с правками, и коллеги внимательно прослушали каждое. В ответ они отправили видеокружок, в котором продиктовали адрес URL буквально по буквам — небольшая месть за любовь к голосовым.
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