Борщ, пельмени и еще 5 блюд, которые ошибочно считают исконно русскими

Вопрос о том, что такое истинная русская кухня, очень спорный. Кулинарных авторов в России до XIX века было мало, а до XVII века основной рацион представлял собой совершенно не то, что сегодня подают в ресторанах русской кухни.
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