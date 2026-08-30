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Царьград

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Гинцбург заявил об успешном лечении меланомы российской вакциной

Гинцбург заявил об успешном лечении меланомы российской вакциной

Научный руководитель Александр Гинцбург сообщил об успешной терапии первого пациента с меланомой при помощи российской вакцины.

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