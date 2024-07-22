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Росгвардия провела патриотическое мероприятие для детей на Поклонной горе

Росгвардия провела патриотическое мероприятие для детей на Поклонной горе

Сотрудники Центра профессиональной подготовки имени Героя Советского Союза С.Г. Зайцева столичного главного управления Росгвардии провели очередное патриотическое мероприятие для детей на Поклонной горе в рамках акции "Каникулы с Росгвардией".

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