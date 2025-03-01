Депутат Антропенко выступил за дистант и гибридный график для аллергиков

Халатное отношение к аллергии способно привести к серьезным последствиям, а людям с сезонной гиперчувствительностью организма необходимо предоставлять возможность дистанционного обучения и гибридный график работы.
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