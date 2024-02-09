Шойгу в штабе Объединенной группировки показали поражение РСЗО HIMARS ВСУ

Министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу в штабе Объединенной группировки войск продемонстрировали эффективную ликвидацию разведывательно-ударным комплексом украинской реактивной системы залпового огня HIMARS близ населенного пункта Белая Криница.
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