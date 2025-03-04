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Риелтор рассказала, когда стоит отказаться от аренды квартиры

Риелтор рассказала, когда стоит отказаться от аренды квартиры

Если собственник жилья отказывается оформлять договор или сдача недвижимости осуществляется третьим лицом без соответствующих документов, подтверждающих право сдавать жилье, то стоит отказаться от аренды квартиры .

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