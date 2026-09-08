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Царьград

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Мэрия Москвы добавила 21 новую услугу в приложение "Госуслуги"

Мэрия Москвы добавила 21 новую услугу в приложение "Госуслуги"

Мэрия Москвы расширила приложение «Госуслуги Москвы», добавив 21 дополнительную услугу, включая записи в учебные заведения, медицинские прикрепления и управление картами «Тройка».

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