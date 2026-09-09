Interia: Беспилотники «Герань» преодолели рекордные 960 км

Новые русские беспилотники серии «Герань» демонстрируют улучшенные скорости и дальности полета. Один дрон преодолел 960 км, что стало рекордом.
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