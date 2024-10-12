Вещи баскетболиста Майкла Джордана выставят на аукцион

Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги вещами баскетболиста Майкла Джордана, сообщает Barron’s. Топ-лотом станет майка, в котором спортсмен играл в сезоне «Чикаго Буллз» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1996-1997 годов.
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