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Более 12 млн рублей получили белгородские семьи с детьми с редкими болезнями

С начала 2026 года в Белгородской области семьям, воспитывающим детей с редкими заболеваниями — фенилкетонурией и целиакией, оказали финансовую поддержку в размере 12,5 млн рублей.

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