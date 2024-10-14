Водитель автомобиля Kia насмерть врезался в столб в Саратове

Минувшей ночью в Саратове трагически оборвалась жизнь 52-летнего водителя легкового автомобиля Kia. По данным городской госавтоинспекции, около полуночи в районе дома № 67 по улице Азина автомобиль потерял управление после того, как его водителю стало плохо за рулем.
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