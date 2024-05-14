Мария Захарова назвала ложь британского премьера Сунака о ядерной эскалации отчаянной

Представитель МИД прокомментировала заявление премьер-министра Великобритании Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Телеграм-канале, что ложь британского премьера Риши Сунака о «ядерной эскалации» и поставках газа «отчаянна».
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