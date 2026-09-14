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Прозрение или игра? Бывший пресс-секретарь Зеленского описала настоящее и будущее Украины

Прозрение или игра? Бывший пресс-секретарь Зеленского описала настоящее и будущее Украины

Украине грозит гуманитарная катастрофа, при этом она превращается в мрачное государство, где всех несогласных с Владимиром Зеленским обвиняют в предательстве.

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