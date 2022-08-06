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Дьяков о популярности Медиалиги: «Обойдет Первую лигу по просмотрам. Насчет РПЛ не знаю»

Виталий Дьяков считает, что Медийная футбольная лига обойдет Первую лигу по просмотрам. «Медиалига в этом сезоне может стать популярней РПЛ? Насчет РПЛ не знаю, но Вторая лига умирает точно.

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