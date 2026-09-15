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Нижегородская правда

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В МВД уточнили, после какой информации от неизвестного нужно прекращать разговор

МВД России призывает граждан быть бдительными при общении с неизвестными по телефону. Если в ходе разговора вам сообщают о подозрительной активности, связанной с вашими финансами, немедленно завершите беседу.

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